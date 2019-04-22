В Касимове раздавили почти 30 килограммов санкционных яблок

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Фото: Pixabay.com
В Касимове раздавили 28 килограммов санкционных яблок. Об этом
Яблоки без документов и маркировок нашли на оптовом складе по адресу: улица Советская, дом №197а. Их ввезли в Россию незаконно.
Товар изъяли и раздавили на полигоне.
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