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В ночь на воскресенье, 21 апреля, в калужской больнице скончался восьмилетний мальчик, выпавший из окна в начале апреля. Об этом сообщила «
Ребенок выпал из квартиры на восьмом этаже. Он получил серьезные травмы, с которыми его доставили в больницу, где он был в состоянии комы.
Отмечается, что родители сняли с окон все ручки, чтобы обезопасить детей, но мальчик смог открыть окно, пока мать отвлеклась на младшего ребенка. Он взобрался на подоконник, не удержался и выпал, зацепившись за козырек подъезда.
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