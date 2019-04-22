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11:53, 22 апреля 2019 218
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В калужской больнице скончался восьмилетний мальчик, выпавший из окна

В калужской больнице скончался восьмилетний мальчик, выпавший из окна

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в калужской больнице скончался восьмилетний мальчик, выпавший из окна в начале апреля. Об этом сообщила «Ника ТВ».

Ребенок выпал из квартиры на восьмом этаже. Он получил серьезные травмы, с которыми его доставили в больницу, где он был в состоянии комы.

Отмечается, что родители сняли с окон все ручки, чтобы обезопасить детей, но мальчик смог открыть окно, пока мать отвлеклась на младшего ребенка. Он взобрался на подоконник, не удержался и выпал, зацепившись за козырек подъезда.


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