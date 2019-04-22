В Калуге мошенница-экстрасенс «сняла» порчу за два миллиона

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Калужская полиция задержала мошенницу, обманывавшую жителей региона под предлогом снятия «порчи», «венца безбрачия» и излечения «болезней». Об этом сообщила «
Женщина, представлявшаяся экстрасенсом, совершала обряд с помощью платка, у которого был «двойник».
Она объясняла клиентам, что все их беды из-за золота и денег, которые находятся у нее дома. Перед последним этапом «очищения» она давала потерпевшим платок, в который надо было завернуть золотые предметы и деньги, которые пройдут обряд с использованием церковных свечей и воды в присутствии клиентов. После этого она обещала вернуть им все имущество.
Женщина подготавливала второй платок, в который помещала «билеты банка приколов» вместо настоящих денег и бижутерию вместо золотых вещей.
Возвращая платок, мошенница предупреждала, что его нельзя разворачивать три дня. Калужане, выполняя условия «обряда», лишились ценностей и денег на общую сумму около двух миллионов рублей.
54-летнюю женщину задержали. Ей грозит лишение свободы с выплатой штрафа до миллиона рублей.
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