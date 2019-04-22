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18:39, 22 апреля 2019 64
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В детской ОКБ спасли младенца с разрывом легких

В детской ОКБ спасли младенца с разрывом легких

В детской ОКБ спасли младенца с разрывом легких. Об этом сообщил региональный минздрав.

На лечение девятимесячный ребенок поступил с диагнозом «тяжелая бронхолегочная патология, осложненная пневмотораксом».

«Был серьезный риск удушья. К тому же нехватка кислорода могла серьезно повлиять на работу других органов и систем. В реанимации врачи сразу приступили к действиям по спасению девочки», — рассказали в минздраве.

Во время обследования выяснилось, что ребенок родился с патологией бронхолегочной системы, о которой не было известно сразу.

«Клинический случай оказался особенно сложным, потребовалась работа мульдисциплинарной бригады врачей. Чтобы спасти девочку, работали реаниматологи, хирурги и пульмонологи», отметила главврач Инна Лебедева.

Пульмонологи провели диагностический поиск, реаниматологи поддержали жизненные функции ребенка, а хирурги удалили воздух из плевральной полости легких.

После этого состояние девочки стабилизировалось, она начала сама дышать.

Через несколько дней ребенка перевели в пульмонологическое отделение, где она продолжает лечение.


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