В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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В Чебаркуле Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию. Она обошлась без пострадавших, передает
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 21 апреля. В полиции начали служебную проверку. В региональном ГУ МВД уточнили, что сотрудника уволят по «отрицательным мотивам». Кроме того, в отношении его руководителей примут меры дисциплинарного взыскания.
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