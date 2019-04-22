Тульчанка «забеременела» в калужском магазине, чтобы украсть пальто

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Жительница Тулы пыталась украсть пальто и сумку в магазине на Суворова в Калуге. Для этого она притворилась беременной, сообщил портал «
Женщина зашла в примерочную, спрятала пальто под одежду, чтобы выглядеть, как беременная.
Ее остановил на выходе продавец.
Женщина не захотела расставаться с добычей добровольно и администратор вызвала полицию.
Оказалось, что тульчанку уже не раз судили, в том числе за кражи.
Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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