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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Танцоры устроят уличный джем в центре Рязани.
Мероприятие пройдет на улице Почтовой, в среду, 1 мая, в 17:00.
В открытом уличном джеме «Стенка на стенку» примут участие Chief Rocka, Madmen Crew, Стиль Гагарина, Flowmastaz, Break factory, HSBC и другие танцевальные школы Рязани и области.
© RZN.info
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