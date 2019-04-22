Суд оставил без изменений приговор жителю Тумы, избившего подростка

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Суд оставил без изменений приговор жителю Тумы Клепиковского района, который в ночь на 13 сентября 2015 года избил 16-летнего подростка. Инцидент произошел около бара, сообщил
Известно, что мужчина был пьян. Он ударил потерпевшего ногой в лицо и дважды стеклянной бутылкой по голове. После этого осужденный скрылся с места происшествия, а подростка госпитализировали с травмами.
На протяжении всего следствия и судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину, скрывался и предъявлял ложных свидетелей.
Его
Апелляционную жалобу жителя Тумы не удовлетворили, приговор вступил в законную силу.
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