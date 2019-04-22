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Фото: Pixabay.com
Сасовца осудили за избиение приятеля. Об этом
Мужчины подрались 26 мая 2018 года во дворе дома №2 по Рабочему переулку. Подсудимый
Суд признал сасовца виновным по части 1 статьи 111 УК и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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