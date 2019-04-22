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С начала сезона 15 рязанцев обратились в больницу из-за укусов клещей. Об этом сообщил
В том числе, клещи покусали два ребенка.
Пострадавшие проживают в Касимовском, Пителинском, Спасском, Ермишинском, Кораблинском, Скопинском, Рязанском, Рыбновском районах и в Рязани.
Специалисты обнаружили клещей, пораженных возбудителем клещевого боррелиоза.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща нужно принять меры по скорейшему его удалению. Предпочтительно нужно обратиться за медпомощью в больницу.
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