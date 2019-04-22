Рязанская пара пыталась снять с магазина кондиционеры и купить выпивки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани мужчина и женщина пытались снять со стены магазина кондиционеры. Они планировали сдать их на металлолом и на вырученные деньги купить выпивки, сообщила
В полицию обратились сотрудники магазина, которым показались подозрительными действия незнакомцев.
«Персонал торгового заведения обратил внимание, что к магазину деловито подошли некие мужчина и женщина и, приставив лестницу, принялись демонтировать один из блоков сплит-системы. На вопрос, зачем они это делают, незнакомцы уверенно пояснили, что забирают наружные блоки на обслуживание», — говорится в сообщении.
Прибывшие оперативники выяснили, что мошенники не работают в сервисном центре, и установили их личности. Злоумышленниками оказались 39-летний безработный рязанец из Семчина и его 44-летняя сожительница.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСасовца осудили за избиение приятеля
|
cледующая новость →Во Владимирской области заведующая детсадом заплатит штраф за падение глыбы на женщину
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.