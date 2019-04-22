Рязанцам, погасившим долги за тепло до лета, простят пени

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В МУП «РМПТС» объявили о проведении акции для рязанцев, которые по различным причинам вовремя не оплатили долги по отоплению и горячему водоснабжению.
Всем потребителям, полностью погасившим задолженности в период с 1 по 31 мая 2019 года, спишут все пени, начисленные на день фактической оплаты.
Оплатить услуги можно в пунктах приема платежей МП «КВЦ» и через сервис на сайте МП «КВЦ», с использованием сервиса «Сбербанк-онлайн», через терминалы «Сбербанка» и других банков, в отделениях «Почты России», в кассе МУП «РМПТС».
Отметим, что условия акции не распространяются на задолженности, взыскание которых производится по вступившим в законную силу решениям судов.
Получить более подробную информацию можно по телефону 38-90-80,
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