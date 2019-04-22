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Рязанца арестовали на десять суток за группу «ВКонтакте», где он разместил изображение свастики. Об этом сообщила
Известно, что сообщество молодой человек создал в 2010 году. В группе администратор опубликовал фото под названием «Новые вершины. Новые стереотипы. Новые узники», на котором есть свастика.
В отношении нарушителя возбудили дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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