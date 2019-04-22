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16:27, 22 апреля 2019 357
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Рязанца арестовали на десять суток за группу «ВКонтакте»

Рязанца арестовали на десять суток за группу «ВКонтакте»

Рязанца арестовали на десять суток за группу «ВКонтакте», где он разместил изображение свастики. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Известно, что сообщество молодой человек создал в 2010 году. В группе администратор опубликовал фото под названием «Новые вершины. Новые стереотипы. Новые узники», на котором есть свастика.

В отношении нарушителя возбудили дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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