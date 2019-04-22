Рядом с парковкой у «Глобуса» высадили 200 кустарников

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 19 апреля, на автопарковке у гипермаркета «Глобус» высадили 200 декоративных кустарников.
Организаторами совместной акции выступили строительная компания «Зеленый сад» и рязанский гипермаркет «Глобус».
Первый десяток саженцев своими руками высадила управляющая гипермаркетом Дина Мелешкина.
«Мы всегда стремимся создать уют в тех местах, где живем. Очень рады, что высадив вместе с „Зеленым садом“ эти симпатичные кустики, мы сделали окружающий нас мир еще ярче и красивее», — сказала Мелешкина.
По словам директора строительной компании по общим вопросам Андрея Оришкевича, формирование и поддержание комфортной городской среды — один из приоритетов в работе «Зеленого сада» не только рядом с возводимыми компанией новостройками, но и на всей территории Рязани.
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