Рельеф-Центр наградил отличников Тотального диктанта

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В пятницу, 19 апреля, в библиотеке имени Горького в десятый раз прошла Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь 2019». В этом году «Ночь в библиотеке» посвятили Году театра.
Вечер начался с совместного выступления актеров молодежного экспериментального театра и участников студии танца «Белый бал».
Все гости «Ночи в библиотеки» смогли поучаствовать в тематических викторинах, интеллектуальных играх, квестах, конкурсах и мастер-классах.
Также в этот вечер в библиотеке прошли мини-спектакль «Театральный портрет Максима Горького» и песочное шоу «Театральная вселенная». Помимо этого, для гостей работала площадка «Открытый микрофон» и студия актерского мастерства «Голоса Эллады».
Компания «
В рамках мероприятия также прошло награждение рязанцев, написавших Тотальный диктант на «отлично». Все они получили призы от «Рельеф-Центра» и торговой марки Berlingo, ставшей в этом году генеральным партнером Тотального диктанта.
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