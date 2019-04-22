Погостил. Приехавший в сараевское село житель Сапожковского района обокрал храм

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Можары Сараевского района обокрали храм в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Об этом пишет издательство «
Злоумышленник взломал дверь и вынес пожертвования прихожан. Ни икон, ни других ценностей он не взял.
Подозреваемого уже задержали. Им оказался житель Сапожковского района, который приехал в Можары в гости.
«Молодой человек приехал в гости, принял горячительного, ну и потянуло его на „подвиги“, за которые есть статья в уголовном кодексе», — говорится в сообщении.
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