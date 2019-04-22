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8:17, 22 апреля 2019 1 282
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Падение Трусовой и смертельная авария. Обзор главных новостей за выходные, 20-21 апреля

Падение Трусовой и смертельная авария. Обзор главных новостей за выходные, 20-21 апреля

Завершились очередные выходные апреля. Вспомним их главные события 20 и 21 апреля.

В субботу, 20 апреля, прошло ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На нем выступила рязанка Александра Трусова. Фигуристка включила в прокат четверной тулуп, но не смогла приземлить прыжок.

В этот день сотрудники рязанского правительства вышли на субботник на территории Торгового городка. Около 90 человек с помощью спецтехники собирали мусор, сухие ветки, пилили кустарники и ветки американского клена. Также субботник прошел в Солотче. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вместе с прихожанами убрался возле женского монастыря.

На выходных стало известно, что в Рязани начал работать сервис «Яндекс.Еда». На главной странице Рязань еще не добавили в список городов, где работает «Яндекс.Еда». Заказ можно сделать, выбрав определенный адрес.

В минувший уикенд на рязанских дорогах произошло много аварий. В Захаровском районе водитель «Киа» насмерть разбился, врезавшись в столб. В Клепиковском районе «Рено» перевернулся после столкновения с «Ниссаном». На Северной окружной лесовоз врезался в легковушку. Днем в субботу, 20 апреля, в центре Рязани столкнулись две легковушки.

О других происшествиях. В селе Муравлянка Сараевского района сгорела амбулатория. Касимовец чуть не убил жену из-за ревности.

В Рязанской области поручили усилить патрулирование из-за палов травы. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего Ильи Макаренко.

У рязанской мэрии заметили автозак и машину следкома. В пресс-службе регионального СУ СКР комментарий получить не удалось.


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