Падение Трусовой и смертельная авария. Обзор главных новостей за выходные, 20-21 апреля

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Завершились очередные выходные апреля. Вспомним их главные события 20 и 21 апреля.
В субботу, 20 апреля, прошло ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На нем выступила рязанка Александра Трусова. Фигуристка включила в прокат четверной тулуп, но не смогла
В этот день сотрудники рязанского правительства вышли на субботник на территории Торгового городка. Около 90 человек с помощью спецтехники
На выходных стало известно, что в Рязани
В минувший уикенд на рязанских дорогах произошло много аварий. В Захаровском районе водитель «Киа»
О других происшествиях. В селе Муравлянка Сараевского района
В Рязанской области
У рязанской мэрии заметили автозак и машину следкома. В пресс-службе регионального СУ СКР комментарий получить
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.