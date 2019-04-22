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Фото: Pixabay.com
Отопление в Рязани начнут отключать в среду, 24 апреля. Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации Сергей Карабасов в понедельник, 22 апреля.
«Такое решение принято в связи с благоприятными погодными условиями, установившимися в последние дни и прогнозируемыми в ближайшую неделю», — отметил Карабасов.
Он добавил, что «в течение нескольких дней от тепла отключат сначала административные здания, затем жилые дома и объекты социальной инфраструктуры».
Ранее сообщалось, что отопление в Рязани
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