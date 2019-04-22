На третий общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Третий общегородской субботник прошел в Рязани 20 апреля. Его участниками стали более двух тысяч рязанцев, к работам привлекли свыше 50 единиц спецтехники, сообщила
Всего с рязанских улиц убрали более 500 кубометров мусора.
Участники субботника привели в порядок зеленые зоны на 23 участках улиц, парков, скверов:
Во 2-м и 9-м районах поселка Борки ликвидировали две несанкционированные свалки. От мусора очистили Монастырскую площадь и Лысую гору в Солотче.
Работы на по санитарной очистке провели в районе Центра уличного спорта «Под мостом». Там же высадили 20 лип и 20 первых хвойных в Лесопарке деревьев.
Кроме того, мусор убрали в Лесопарке на участке от 1-го разворотного круга до проезда Речников. Здесь ликвидировали три крупные несанкционированные свалки.
Весь собранный мусор вывезли на специально отведенную площадку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в Скопине пострадал человек
|
cледующая новость →Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 290 человек
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.