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9:24, 22 апреля 2019 160
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На третий общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев

На третий общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев

Фото: Администрация Рязани

Третий общегородской субботник прошел в Рязани 20 апреля. Его участниками стали более двух тысяч рязанцев, к работам привлекли свыше 50 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего с рязанских улиц убрали более 500 кубометров мусора.

Участники субботника привели в порядок зеленые зоны на 23 участках улиц, парков, скверов:

  • Комсомольский парк;
  • сквер 26 Бакинских Комиссаров;
  • Верхний и Нижний городские сады;
  • парк Морской Славы;
  • набережную в сквере на Соборной;
  • Дендропарк на улице Зубковой;
  • Березовую рощу;
  • сквер в поселке Дягилево;
  • Скорбященский Мемориальный комплекс и другие.

Во 2-м и 9-м районах поселка Борки ликвидировали две несанкционированные свалки. От мусора очистили Монастырскую площадь и Лысую гору в Солотче.

Работы на по санитарной очистке провели в районе Центра уличного спорта «Под мостом». Там же высадили 20 лип и 20 первых хвойных в Лесопарке деревьев.

Кроме того, мусор убрали в Лесопарке на участке от 1-го разворотного круга до проезда Речников. Здесь ликвидировали три крупные несанкционированные свалки.

Весь собранный мусор вывезли на специально отведенную площадку.


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