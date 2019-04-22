Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 22 апреля 2019 407
 0    0

На проект второго этапа Северного обхода потратят еще шесть миллионов

На проект второго этапа Северного обхода потратят еще шесть миллионов

На проект второго этапа Северного обхода потратят еще шесть миллионов. Тендер на проведение корректировки проектов планировки и межевания территории опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен внести изменения в ранее подготовленные проекты 2016 и 2018 годов.

Работы проведут в два этапа: сбор данных, инженерные изыскания и разработка, согласование и утверждение проекта.

Их стоимость оценивается в пять миллионов 944 тысячи рублей. Работы завершат в марте 2020 года.

Напомним, дорога длиной 14,3 километра пройдет по пойме пойме реки в обход Канищева и Недостоева и выйдет на 177-м километре трассы М-5 в районе Тюшева. Второй этап обхода станет платным. Строительство проведут за счет инвертора, оно начнется в 2021 году.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 83 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 32 782
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 459
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
16:01, 10 апреля 2019 14 278
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
14:04, 13 апреля 2019 13 886
Без проигравших. В Рязани выбрали «Мисс Русское радио Рязань 2019»
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум