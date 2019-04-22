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На проект второго этапа Северного обхода потратят еще шесть миллионов. Тендер на проведение корректировки проектов планировки и межевания территории опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчик должен внести изменения в ранее подготовленные проекты 2016 и 2018 годов.
Работы проведут в два этапа: сбор данных, инженерные изыскания и разработка, согласование и утверждение проекта.
Их стоимость оценивается в пять миллионов 944 тысячи рублей. Работы завершат в марте 2020 года.
Напомним, дорога длиной 14,3 километра
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