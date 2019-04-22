На четырех рязанских улицах отключили воду

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 22 апреля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта до 16:00 воды не будет по адресам:
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