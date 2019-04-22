Липецкая область вошла в число регионов с наибольшей активностью клещей

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Липецкая область вошли в число регионов, где клещи проявляют наиболее высокую активность. Об этом сообщил «
По статистике регионального Роспотребнадзора, первые укусы клещей в регионе зафиксировали еще 20 марта. Две трети случаев произошли на территории домовладений и приусадебных участков, треть — на природе.
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