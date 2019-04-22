Двое мужчин обокрали восемь квартир рязанцев через окна

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В Рязани задержали двух мужчин, которые обокрали восемь квартир. Об этом сообщила
В полицию с начала марта стали поступать сообщения о кражах из квартир, расположенных на первых этажах.
Злоумышленники забирались в дома через окна. После третьей кражи оперативники поняли, что орудуют одни и те же взломщики.
«Полицейские выявили, что взломщики обладают криминальным опытом, они действуют аккуратно, вдумчиво и одновременно дерзко — все хищения были совершены днем, но на первых порах ни „следов“, ни свидетелей полицейским найти не удалось», — рассказали в пресс-службе.
Позже стражам порядка удалось найти предполагаемых преступников. Ими оказались 56-летний житель Михайлова и 27-летний рязанец. Один из них был судим за кражу.
Взломщиков задержали с поличным, когда они возвращались после кражи к машине.
Из квартир рязанцев пропали деньги и ювелирные украшения. По предварительным данным, всего им удалось украсть ценностей на сумму более миллиона рублей.
Часть похищенного изъяли.
В отношении них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ.
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