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13:16, 22 апреля 2019 385
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Двое мужчин обокрали восемь квартир рязанцев через окна

Двое мужчин обокрали восемь квартир рязанцев через окна

В Рязани задержали двух мужчин, которые обокрали восемь квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с начала марта стали поступать сообщения о кражах из квартир, расположенных на первых этажах.

Злоумышленники забирались в дома через окна. После третьей кражи оперативники поняли, что орудуют одни и те же взломщики.

«Полицейские выявили, что взломщики обладают криминальным опытом, они действуют аккуратно, вдумчиво и одновременно дерзко — все хищения были совершены днем, но на первых порах ни „следов“, ни свидетелей полицейским найти не удалось», — рассказали в пресс-службе.

Позже стражам порядка удалось найти предполагаемых преступников. Ими оказались 56-летний житель Михайлова и 27-летний рязанец. Один из них был судим за кражу.

Взломщиков задержали с поличным, когда они возвращались после кражи к машине.

Из квартир рязанцев пропали деньги и ювелирные украшения. По предварительным данным, всего им удалось украсть ценностей на сумму более миллиона рублей.

Часть похищенного изъяли.

В отношении них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ.


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