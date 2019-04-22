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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Движение по улице Почтовой будут перекрывать три ночи подряд. Об этом сообщил
Из-за ремонтных работ ограничения будут действовать от улицы Ленина до улицы Некрасова:
На время проведения работ установят дорожные знаки.
Администрация попросила рязанцев учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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