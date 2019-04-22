Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 290 человек

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Число погибших при серии взрывов на Шри-Ланке выросло до 290 человек. Еще полтысячи человек пострадали, передает
Россиян среди погибших и пострадавших нет. Жертвами взрывов стали граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, во время празднований католической Пасхи
Полиция задержала 24 подозреваемых.
Фото Twitter
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
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