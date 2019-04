Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 290 человек

Число погибших при серии взрывов на Шри-Ланке выросло до 290 человек. Еще полтысячи человек пострадали, передает РИА Новости .

Россиян среди погибших и пострадавших нет. Жертвами взрывов стали граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, во время празднований католической Пасхи прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы. Еще одну бомбу обезвредили рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Полиция задержала 24 подозреваемых.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0