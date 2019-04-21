Жена Быкова рассказала о его состоянии

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Фото: Ru.wikipedia.org
В воскресенье, 21 апреля, жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала, что состояние писателя улучшилось. Об этом она написала на своей странице в
«Переведен на самостоятельное дыхание», — отметила Лукьянова.
Напомним, 51-летнего Быкова ввели в
Писателю стало плохо в самолете на подлете к Уфе.
В пятницу, 19 апреля, Дмитрия Быкова перевели в
В СМИ появилась информация, что врачи
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