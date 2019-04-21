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Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, пишет
У действующего главы государства Петра Порошенко — 28,2% голосов.
По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.
По данным портала «
Напомним, новый президент должен будет вступить в должность до 3 июня. Участки будут открыты до 20:00.
В первом туре Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%.
Ранее на Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов, но суд его
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