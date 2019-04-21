В Захаровском районе водитель «Кии» насмерть разбился, врезавшись в столб

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 20 апреля, в Захаровском районе Kia врезалась в столб, ее 31-летний водитель погиб. Об этом пишет ИД «
Пассажира с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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