В понедельник в Рязанской области потеплеет до +18 градусов. Прогноз погоды

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В понедельник, 22 апреля, в Рязанской области потеплеет до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер днем северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -1, +4 градуса, днем +13, +18.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.