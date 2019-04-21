В Клепиковском районе «Рено» перевернулся после столкновения с «Ниссаном». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 20 апреля, в Клепиковском районе столкнулись Nissan Almera и Renault Sandero. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло на 171 километре трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
Водитель Nissan ехал со стороны Москвы в Касимов, на повороте не справился с управлением и столкнулся с Renault.
В ДТП пострадали четыре человека, они обратились за медпомощью.
По факту произошедшего проводится проверка.
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