В Челябинской области ветеран Великой Отечественной скончался около больницы из-за нехватки мест

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В Челябинской области 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов скончался около Кизильской районной больницы. Об этом сообщил «
Пенсионеру из поселка Сыртинского стало плохо и его отвезли в районную больницу.
Там заявили, что мест нет и ветеран скончался около медучреждения.
Как отметила внучка другого ветерана — Ивана Шелима — помощь Малахову также никто оказывать не стал.
Малахов и Шелим были последними живыми участниками ВОВ в поселке Сыртинском.
Позже «
Глава района Александр Селезнев также назвал данные недостоверными.
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