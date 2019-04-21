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15:46, 21 апреля 2019 952
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Рязанская фигуристка Трусова упала во время ледового шоу Тутберидзе. Видео

Рязанская фигуристка Трусова упала во время ледового шоу Тутберидзе. Видео

В субботу, 20 апреля, прошло ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На нем выступила рязанская фигуристка Александра Трусова. Выпуск с ее участием показал Первый канал.

Шоу проходило в Краснодаре. Трусова исполнила свою произвольную программу под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Фигуристка включила в прокат четверной тулуп, но не смогла приземлить прыжок.

Кроме того, спортсменка показала номер под песню «Unstoppable» австралийской исполнительницы Sia.

Вместе с уроженкой Рязани в шоу приняли участие олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России Алина Загитова, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Щербакова и другие ученики Тутберидзе.


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