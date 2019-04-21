Рязанцев ждут прохладный июль и теплый сентябрь

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В этом году в Рязанской области с мая по июль ожидается температура прохладней, чем в 2018 году. Об этом сообщил
В августе и сентябре температура воздуха будет выше средних многолетних значений.
Количество выпавших осадков ожидается близким к норме, но меньше, чем в 2018 году.
Отмечается, что во второй половине апреля — начале мая может осложниться пожарная обстановка.
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