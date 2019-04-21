Опубликованы макеты новых iPhone

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В сети появились фото макетов новых iPhone 2019 года. Снимки опубликовал в
Макеты предназначены для создателей чехлов, отметил он.
На фото представлены 5,8- и 6,5-дюймовый смартфоны. На задней панели у них расположится тройная камера в квадратном блоке.
Фронтальный вид новых смартфонов не будет отличаться от предшественников, передает
Сверху iPhone могут ждать изменения, поскольку чехлы не закрывают переднюю панель.
Ранее стало известно, что фронтальная камера будет скрыта под стеклом экрана.
Фото
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