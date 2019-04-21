На пожаре под Рязанью погибла пенсионерка

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На пожаре в деревне Киселево Рязанского района погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также пострадал 81-летний мужчина, его госпитализировали.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу, 19 апреля, в 21:30. Сгорели жилой дом и хозпостройка.
На место происшествия выезжали четыре машины и 13 сотрудников противопожарной службы.
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