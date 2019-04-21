Митрополит Марк вместе с рязанцами убрался возле монастыря в Солотче. Фото

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Фото: Рязанская епархия
В субботу, 20 апреля, в Солотче прошел субботник, сообщил
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вместе с прихожанами убрался возле женского монастыря.
Напомним, также в этот день сотрудники рязанского правительства
Фото Антония Тополова
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