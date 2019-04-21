К концу недели в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Прогноз погоды

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К концу следующей рабочей недели в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщил
Ночью в понедельник, 22 апреля, ожидается до +5 градусов. Днем будет до +16 градусов, солнечная погода.
Во вторник, 23 апреля, ночью температура опустится до +6 градусов, днем +17 градусов, без осадков.
В среду ночью ожидается до +9, днем +20 градусов.
Такую же ночную температуру пообещали в четверг, 25 апреля. Днем потеплеет до +21 градуса.
Ночь на пятницу станет самой теплой на неделе — ожидается до +11 градусов, днем +21 градус.
В субботу, 27 апреля, также ожидается теплый день без осадков. Ночью +10 градусов, днем до +20 градусов.
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