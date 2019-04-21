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9:53, 21 апреля 2019 791
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К концу недели в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Прогноз погоды

К концу недели в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Прогноз погоды

К концу следующей рабочей недели в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в понедельник, 22 апреля, ожидается до +5 градусов. Днем будет до +16 градусов, солнечная погода.

Во вторник, 23 апреля, ночью температура опустится до +6 градусов, днем +17 градусов, без осадков.

В среду ночью ожидается до +9, днем +20 градусов.

Такую же ночную температуру пообещали в четверг, 25 апреля. Днем потеплеет до +21 градуса.

Ночь на пятницу станет самой теплой на неделе — ожидается до +11 градусов, днем +21 градус.

В субботу, 27 апреля, также ожидается теплый день без осадков. Ночью +10 градусов, днем до +20 градусов.


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