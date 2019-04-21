Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 215

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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, возросло до 215, передает
Напомним, ранее
Полицейские рассказали о задержании семи человек, которые могут быть причастны к терактам.
Подробности пока не разглашаются.
Серия взрывов
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.