Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

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21 апреля православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.
Праздник описан во всех четырех евангелиях. В православных храмах в этот день принято освящать ветки вербы, которые символизируют Вход Господень в Иерусалим и встречу Христа людьми с пальмовыми ветвями в руках.
В этот день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит литургию в храме Христа Спасителя, передает
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