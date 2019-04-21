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8:34, 21 апреля 2019 187
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

21 апреля православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.

Праздник описан во всех четырех евангелиях. В православных храмах в этот день принято освящать ветки вербы, которые символизируют Вход Господень в Иерусалим и встречу Христа людьми с пальмовыми ветвями в руках.

В этот день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит литургию в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.


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