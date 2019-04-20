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Фото: Pixabay.com
Жительница Рязанской области фиктивно прописала в своем доме трех украинцев. Об этом сообщил
27-летняя жительница поселка Сапожок фиктивно поставила на учет трех граждан Украины в возрасте 36, 18 и 13 лет.
Теперь хозяйке «резинового дома» грозит до трех лет лишения свободы или штраф до пятисот тысяч рублей.
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