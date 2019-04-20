В Рязанской области провели эвакуацию поселка

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В пятницу, 19 апреля, в Рязанской области провели учебную эвакуацию поселка. Об этом сообщил
Учения прошли в поселке Сосновка Касимовского района.
Он подвержен угрозе перехода лесных пожаров, поэтому кроме эвакуации проверено оповещение населения, готовность систем оповещения и правильность сбора населения.
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