В Рязанской области поручили усилить патрулирование из-за палов травы

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Оперативный штаб Рослесхоза поручил усилить патрулирование в Рязанской области из-за самовольных палов травы. Об этом передает
Система мониторинга Рослесхоза регистрирует в регионах рост возгораний на землях сельхозназначения и других категорий.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о травяных возгораниях, а не лесных пожарах.
В Рослесхозе подчеркнули, что самовольные выжигания травы, мусора на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и иных категорий запрещены согласно постановлению правительства России 2015 года.
Помимо Рязанской области, патрулирование поручили усилить в Забайкальском крае, Смоленской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской областях.
Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Рязани
Отметим, что из-за пожаров в Забайкальском крае за сутки пострадали 17 населенных пунктов. Имущество потеряли более 300 человек. Травмы получили 27 местных жителей, двое из них — в тяжелом состоянии. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
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