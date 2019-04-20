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20:53, 20 апреля 2019 585
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В Рязанской области поручили усилить патрулирование из-за палов травы

В Рязанской области поручили усилить патрулирование из-за палов травы

Оперативный штаб Рослесхоза поручил усилить патрулирование в Рязанской области из-за самовольных палов травы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. бус

Система мониторинга Рослесхоза регистрирует в регионах рост возгораний на землях сельхозназначения и других категорий.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о травяных возгораниях, а не лесных пожарах.

В Рослесхозе подчеркнули, что самовольные выжигания травы, мусора на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и иных категорий запрещены согласно постановлению правительства России 2015 года.

Помимо Рязанской области, патрулирование поручили усилить в Забайкальском крае, Смоленской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской областях.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Рязани загорелись поля за гипермаркетом «Глобус».

Отметим, что из-за пожаров в Забайкальском крае за сутки пострадали 17 населенных пунктов. Имущество потеряли более 300 человек. Травмы получили 27 местных жителей, двое из них — в тяжелом состоянии. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.


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