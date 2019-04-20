RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В России планируют создать частные кладбища. Об этом пишет «
Сейчас минстрой завершает работу над новым законом «О похоронном деле». Теперь частное лицо, с которым заключен контракт, сможет арендовать государственную землю под новое кладбище.
По новому закону медицинским организациям запретят готовить умерших к захоронению. А ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСасовца осудили за махинации со страховкой
|
cледующая новость →Во вторник в Рязани выберут «Красу завода-2019»
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.