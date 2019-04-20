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В центре Воронежа «легковушка» врезалась в автобус. Погибли четыре человека. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
Авария произошла около 5:00 на Ленинском проспекте.
По предварительным данным, автобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «KIA», двигавшемся во встречном направлении.
Оба водителя и два пассажира «легковушки» скончались на месте происшествия.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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