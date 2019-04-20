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Фото: Pixabay.com
В ближайшие годы в России появятся беспилотные такси. Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал «
«Беспилотники — это уже не будущее, а настоящее: Яндекс уже протестировал свой беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе, Израиле, Сколково и Иннополисе. В течение 3-4 лет планируется запустить робо-такси», — сообщило ведомство.
По мнению экспертов, это поможет снизить количество ДТП и сократить загруженность улиц.
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