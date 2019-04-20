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19:13, 20 апреля 2019 614
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В Александро-Невском районе перезахоронили останки погибшего в 1941 году красноармейца

В Александро-Невском районе перезахоронили останки погибшего в 1941 году красноармейца

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 20 апреля, на кладбище села Сергиевский Боровок Александро-Невского района перезахоронили прах красноармейца 282 стрелкового полка 19 стрелковой дивизии 24 армии Михаила Левина, уроженца деревни Чагино. Об этом пишет ИД «Пресса».

Останки похоронили рядом с могилой жены красноармейца Анной Левиной. Чин отпевания совершил благочинный Александро-Невского округа протоирей Аркадий Безбородкин.

Имя солдата выбьют на мраморной плите памятника.

Перед войной Левин с женой Анной и двумя сыновьями жил в Москве и работал на Московском мясокомбинате имени Микояна.

С наступлением войны Левин отправился в числе других работников завода добровольцем на фронт.

Жена с детьми перебрались тем временем на малую родину в Александро-Невский район (тогда Новодеревенский). Младший сын Левиных скончался от воспаления легких.

Красноармеец не вернулся домой и больше семидесяти лет считался пропавшим без вести.

В ноябре 2018 года внучке солдата Нине Левиной позвонили представители отряда организации «Боевое братство» и сообщили, что останки ее деда нашли на Смоленской земле.

Там нашли трех солдат, но только рядом с одним из них был найден медальон с годом рождения и другими личными данными.

После экспертизы стало известно, что это были останки рязанца Михаила Левина. Он пал в боях под Ельней в августе 1941 года.

На похороны солдата приехали его потомки внучка Нина Левина, правнучка Дина с мужем и праправнуки Максим и Сергей.


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