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Фото: Pixabay.com
Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тысячи рублей. Такие прогнозы социально-экономического развития на 2019-2024 годы, подготовил Минэкономразвития. Об этом пишут «
В прошлом году этот показатель был на 46% ниже — 43 400 рублей.
В 2019 ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46 100 рублей.
Больше всего зарплата вырастет у сотрудников сферы информационных технологий, логистики и перевозок, а также финансовой отрасли.
Отметим, что речь здесь идет о «номинальной зарплате», которая считается с учетом НДФЛ, включая премии, бонусы и компенсации.
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