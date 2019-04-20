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Фото: Pixabay.com
Сасовца осудили за махинации со страховкой. Об этом сообщает
22 ноября 2018 года мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что из его дома похитили телевизор и бензопилу. Позже правоохранительные органы выяснили, что кражи не было, а заявитель самостоятельно спрятал эти предметы, чтобы получить страховку.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 атьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения).
Злоумышленника осудили на 8 месяцев лишения свободы условно.
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