Рязанская область вошла в пятерку самых «литературных» регионов для туристов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанская область вошла в пятерку самых регионов, которые наиболее популярны для литературных путешествий по музеями и усадьбам. Об этом сообщил сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Исследование приурочили к всероссийской акции «Библионочь», которая проводится с 2012 года.
Как отметили специалисты, больше всего путешествий туристы совершают в Москву, где находится больше всего музеев российских поэтов и писателей.
В первой тройке по популярности оказались Московская и Нижегородская области.
Топ-5 для «литературных» поездок:
© RZN.info
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