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21:31, 20 апреля 2019 465
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Роструд напомнил о последних длинных выходных в этом году

Роструд напомнил о последних длинных выходных в этом году

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В начале мая россиян ждут пять выходных дней. Об этом напомнил Роструд, передает РИА Новости.

С 1 по 5 мая россияне будут отдыхать по случаю Дня весны и труда, еще четыре дня предстоит отдыхать на День Победы — с 9 по 12 мая.

Отмечается, что в предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — рабочее время сократится на час.

Следующие длинные выходные ожидаются с 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства.

В этом году май оказался рекордным по числу выходных — 13 дней из 31.


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